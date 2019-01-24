Yılmaz Gruda kimdir kaç yaşında aslen nereli kızı Elvan ile...

Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşında soruları ilk eşi Ayşen Gruda'nın ölüm haberinin ardından merak edildi. Usta oyuncu Yılmaz Gruda aslen İstanbullu ve 1930 yılında doğdu. Genç yaşta tiyatroya gönül veren Yılmaz Gruda ile Ayşen Gruda'nın yolunu keşistiren ise ikisinin de gönül verdiği tiyatro olmuş. Genç yaşlarda evlenen çiftin Elvan adında bir kızı oldu.

YILMAZ GRUDA KİMDİR: Yılmaz Gruda (d. 14 Temmuz 1930, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, çevirmen.

Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosuna ait Küçük Tiyatro'da devam etti.

Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp, muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti. Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp, çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.