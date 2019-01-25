Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin vizyon tarihini duyurdu

Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği “Organize İşler: Sazan Sarmalı" filminin, 1 Ocak’ta vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Mars Cinema Group ile yapımcılar arasında patlayan “Mısır krizi” nedeniyle film, açıklanan tarihte vizyona girememişti.

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla filmin 1 Şubat'ta vizyona gireceğini duyurdu.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

İşte Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen filmin vizyon tarihini duyurduğu tweet;