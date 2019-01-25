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Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin vizyon tarihini duyurdu

Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin vizyon tarihini duyurdu

Yapımcıların, sinema salonu işletmecileri ile anlaşmazlıklarından etkilenen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin yeni vizyon tarihini Yılmaz Erdoğan açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 15:39 - Güncelleme: 25-01-2019 15:39

Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği “Organize İşler: Sazan Sarmalı" filminin, 1 Ocak’ta vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Mars Cinema Group ile yapımcılar arasında patlayan “Mısır krizi” nedeniyle film, açıklanan tarihte vizyona girememişti.

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fragmanın bugün yayınlanacağını ve filmin de 1 Şubat'ta vizyona gireceğini duyurdu.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

İşte Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen filmin vizyon tarihini duyurduğu tweet;

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