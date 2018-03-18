Yılların dizisi Arka Sokaklar'da büyük skandal böyle ifşa oldu

Televizyon izleyicisinin gözünden kaçar ama Youtube müdavimlerinin asla. Bu yüzden sosyal medya kullanıcıları bu dizilerin hatalarını bir bir gözler önüne seriyorlar. İşte İstanbullu Gelin'den, Arka Sokaklar ve Payitaht Abdülhamid'e kadar birbirinden ilginç o çekim hataları...

Televizyon izleyicisinin gözünden kaçar ama Youtube müdavimlerinin asla. Türkiye dizileri seviyor ve haliyle ilgi odağı oluyorlar. Bu yüzden sosyal medya kullanıcıları bu dizilerin hatalarını bir bir gözler önüne seriyorlar. Tıpkı yılların eskitemediği dizi Arka Sokaklar gibi. Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut Komiser karakterinin dumandan kaçarken kapıyı açamadığı bu sahne unutulmazlar arasında. Peki ya hiçbir şey sizin gördüğünüzden çok farklıysa...Peki bu hata sadece Arka Sokaklar da mı? Hayır Cuma akşamı dizileri hata konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Mesut Komiser bu kapıyı istediği kadar zorlasın. Kapı zaten açık görüldüğü gibi. Yani tüm sahne boyunca açık kapıyı açtırmaya çalışan enteresan bir şeyler izliyoruz. Yani bu kadar hata da biraz fazla olmuş gibi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Arka Sokaklar'ın Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'lı bölümlerinden bir skandal hata daha. Ekibin yine bir arada olduğu ve fikir beyan ettiği bir anda hiçbirimizin farkında olmadığı biri daha orada 'kameraman'. Kamerada aşikar bir biçimde görülüyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7