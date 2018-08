Yıllardır aynı evdelerdi öz ağabeyi olmadığını öğrendi sonra bakın ne yaptı

Mektupta şunlar yazıyordu: "Sadece seni ne kadar sevdiğimi bilmeni istedim. İnsanların üvey kardeşim olacağını söylemeleri umrumda bile değil, başıma gelen en iyi şey sensin. Seni tüm kalbimle seviyorum, bana bu en kötü günümde yardım ettiğin için ve bana doğru yolu gösterdiğin için teşekkür ederim. Ben her zaman senin yanında olacağım, tıpkı senin benim için her zaman orada olman gibi. Seni seviyorum. Sevgilerle. Senin can sıkıcı abin..."