Yıllardır aynı evdelerdi öz ağabeyi olmadığını öğrendi sonra bakın ne yaptı

Yıllardır kardeş bildiğiniz kişinin aslında öz kardeşiniz olmadığını öğrenirseniz ne yaparsınız? ABD'nin Texas eyaletinde 18 yaşındaki bir dansçı olan Pamela Lara, yıllardır aynı evde yaşadığı 'abisinin' öz kardeşi olmadığını öğrendi. Sonrasında olanlar ise filmlere konu olacak cinsten.
ABD'nin Texas eyaletinde 18 yaşındaki bir dansçı olan Pamela Lara, yıllardır aynı evde yaşadığı 'abisinin' öz kardeşi olmadığını öğrendi. ABD'de sosyal medyada ağabey ve kardeş arasındaki 'öz kardeş' mektuplaşmasıyla sarsıldı.
Abisi Jared Escamilla dokunaklı bir mektup yazıp kardeşine yolladı. Üvey kardeş olduklarını öğrenen ağabey ve kardeşin duygusal mektubu kısa sürede Twitter'da hızla yayıldı.
Mektupta şunlar yazıyordu: "Sadece seni ne kadar sevdiğimi bilmeni istedim. İnsanların üvey kardeşim olacağını söylemeleri umrumda bile değil, başıma gelen en iyi şey sensin. Seni tüm kalbimle seviyorum, bana bu en kötü günümde yardım ettiğin için ve bana doğru yolu gösterdiğin için teşekkür ederim. Ben her zaman senin yanında olacağım, tıpkı senin benim için her zaman orada olman gibi. Seni seviyorum. Sevgilerle. Senin can sıkıcı abin..."
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