Yıllardır aynı adama bakmayı seviyorum

Cindy Crawford, 20 yıldır evli olduğu eşi Rande Gerber’in doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı.

Yıllardır aynı adama bakmayı seviyorum

Efsane süper model Cindy Crawford, 56 yaşına giren 20 yıllık eşine duygusal sözlerle kutlama yaptı. Hem 80’li hem de 90’lı yılların en ünlü süper modeli Cindy Crawford, 20 yıldır evli olduğu eşi Rande Gerber’in doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı.

17
Yıllardır aynı adama bakmayı seviyorum

52 yaşındaki ABD’li model, önceki gün 56 yaşına giren eşine, “Geçen onca yıldan sonra bile aynı adama bakmayı seviyorum. Aşık olduğum adam, doğum günün kutlu olsun. Sonsuza kadar seninim” mesajıyla kutlama yaptı. Crawford ve Gerber 1998 yılında evlendi. Çiftin 18 ve 16 yaşında iki çocuğu bulunuyor.

27
Yıllardır aynı adama bakmayı seviyorum

Efsane süper model Cindy Crawford, 56 yaşına giren 20 yıllık eşine duygusal sözlerle kutlama yaptı. Hem 80’li hem de 90’lı yılların en ünlü süper modeli Cindy Crawford, 20 yıldır evli olduğu eşi Rande Gerber’in doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı.

37
Yıllardır aynı adama bakmayı seviyorum

52 yaşındaki ABD’li model, önceki gün 56 yaşına giren eşine, “Geçen onca yıldan sonra bile aynı adama bakmayı seviyorum. Aşık olduğum adam, doğum günün kutlu olsun. Sonsuza kadar seninim” mesajıyla kutlama yaptı. Crawford ve Gerber 1998 yılında evlendi. Çiftin 18 ve 16 yaşında iki çocuğu bulunuyor.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro