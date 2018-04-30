Yıllardır aynı adama bakmayı seviyorum

Cindy Crawford, 20 yıldır evli olduğu eşi Rande Gerber’in doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı.

Efsane süper model Cindy Crawford, 56 yaşına giren 20 yıllık eşine duygusal sözlerle kutlama yaptı. Hem 80’li hem de 90’lı yılların en ünlü süper modeli Cindy Crawford, 20 yıldır evli olduğu eşi Rande Gerber’in doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı. Twitter

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52 yaşındaki ABD’li model, önceki gün 56 yaşına giren eşine, “Geçen onca yıldan sonra bile aynı adama bakmayı seviyorum. Aşık olduğum adam, doğum günün kutlu olsun. Sonsuza kadar seninim” mesajıyla kutlama yaptı. Crawford ve Gerber 1998 yılında evlendi. Çiftin 18 ve 16 yaşında iki çocuğu bulunuyor.

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Efsane süper model Cindy Crawford, 56 yaşına giren 20 yıllık eşine duygusal sözlerle kutlama yaptı. Hem 80’li hem de 90’lı yılların en ünlü süper modeli Cindy Crawford, 20 yıldır evli olduğu eşi Rande Gerber’in doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı. Twitter

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