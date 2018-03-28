Yıllar sonra fark edildi! Şenol Güneş meğer o efsane dizisinde oynamış

Bir zamanların efsane dizisi Çiçek Taksi'yi hatırlamayanınız yoktur herhalde... Birçok usta ismin rol aldığı dizi, 1995-2003 yılları arasında ekrana gelmiş ve o dönem tüm Türk seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Fakat dizideki şu ilginç ayrıntıyı hiç kimse fark edememiştir.