Yıllar sonra fark edildi! Şenol Güneş meğer o efsane dizisinde oynamış

Bir zamanların efsane dizisi Çiçek Taksi'yi hatırlamayanınız yoktur herhalde... Birçok usta ismin rol aldığı dizi, 1995-2003 yılları arasında ekrana gelmiş ve o dönem tüm Türk seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Fakat dizideki şu ilginç ayrıntıyı hiç kimse fark edememiştir.
Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş'in dizinin ilk bölümünde rol aldığını biliyor muydunuz? Çiçek Taksi'nin Trabzonspor'u konu alan sahnesindeki Şenol Güneş'in görüntüleri yıllar sonra fark edildi.
Trabzonspor'un efsanelerinden Ünal Karaman, Hami Mandıralı, Şota Arveladze gibi isimler de fenomen dizide yer aldı. İşte Çiçek Taksi'nin Trabzonspor'u konu aldığı o sahne;
Peki yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun yaptığı fenomen dizinin oyuncularının muhteşem değişimlerini görmeye ne dersiniz?
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