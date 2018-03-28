Yıllar sonra fark edildi! Şenol Güneş meğer Çiçek Taksi dizisinde oynamış

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin ilk bölümünde rol aldı. 90'ların fenomen dizisi Çiçek Taksi'nin Trabzonspor'u konu alan sahnesinde takımın başında yer alan Şenol Güneş'in dizideki görüntüleri yıllar sonra fark edildi.

Trabzonspor'un efsanelerinden Ünal Karaman, Hami Mandıralı, Şota Arveladze gibi isimler de fenomen dizide yer aldı.

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