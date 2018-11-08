Yılın transferi! Guardiola'dan milli yıldıza kanca

İtalyan devi Roma forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. İngiliz basını, Barcelona'nın ardından Manchester City'nin de milli futbolcumuz için harekete geçtiğini yazdı.

Gazetelere göre Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola uzun bir süredir Cengiz Ünder'i takip ediyor. Tottenham ve Arsenal scout ekibinin de genç yıldızı sürekli takip ettiği gelen bilgiler arasında.

12 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST

Bu sezon Roma formasıyla 12 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder için Roma, 2017 yılında Medipol Başakşehir'e yaklaşık 13,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

BALLON D'OR İÇİN BAHİSLER AÇILDI

Roma ise Cengiz'in 2022'de biten sözleşmesini revize etmek istiyor. Buna göre Cengiz'in 1 milyon Euro olan yıllık kazancı 2 katına çıkarılırken, serbest kalma bedeli de 50 milyon Euro olacak. Öte yandan milli futbolcumuzun 2023 yılında Ballon d'Or ödülü için aday gösterileceğine dair İngiltere'de bahis açıldı.