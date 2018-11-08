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Yılın transferi! Guardiola'dan milli yıldıza kanca

Yılın transferi! Guardiola'dan milli yıldıza kanca

Roma'da harikalar yaratan Cengiz Ünder'i yakın takibe alan Manchester City'nin İspanyol hocası Pep Guardiola, milli futbolcuyu sezon sonunda takımında görmek istiyor.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 10:02 - Güncelleme: 08-11-2018 10:02

İtalyan devi Roma forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. İngiliz basını, Barcelona'nın ardından Manchester City'nin de milli futbolcumuz için harekete geçtiğini yazdı.

Gazetelere göre Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola uzun bir süredir Cengiz Ünder'i takip ediyor. Tottenham ve Arsenal scout ekibinin de genç yıldızı sürekli takip ettiği gelen bilgiler arasında. 

12 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST
Bu sezon Roma formasıyla 12 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder için Roma, 2017 yılında Medipol Başakşehir'e yaklaşık 13,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

BALLON D'OR İÇİN BAHİSLER AÇILDI
Roma ise Cengiz'in 2022'de biten sözleşmesini revize etmek istiyor. Buna göre Cengiz'in 1 milyon Euro olan yıllık kazancı 2 katına çıkarılırken, serbest kalma bedeli de 50 milyon Euro olacak. Öte yandan milli futbolcumuzun 2023 yılında Ballon d'Or ödülü için aday gösterileceğine dair İngiltere'de bahis açıldı.

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