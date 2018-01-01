Yılın son gününde Costa Rica'da uçak faciası

Costa Rica Sivil Havacılık Direktörü Enio Cubillo, bölgede bir otelde kalan yolcuları Juan Şantamaria Uluslararası Havalimanı'na götürmek için havalanan uçağın Guanacaste dağlarında düştüğünü ve uçağın tamamen yandığını duyurdu. Bölgedeki yetkililer de 10 yolcu ve 2 mürettebattan kurtulan olmadığını açıkladı.
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