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Yılın satışı Doğan Medya'ya bomba gibi düştü! Neler oluyor?..

Yılın satışı Doğan Medya'ya bomba gibi düştü! Neler oluyor?..

Aydın Doğan'ın 1 milyar 250 milyon Dolara tüm medya grubunu Demirören Medya Grubu'na sattığı haberi Doğan Medya Center'a bomba gibi düştü? Herkes "Şimdi ne olacak?" sorusuna cevap arıyor?..

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 15:44 - Güncelleme: 21-03-2018 15:44

İnternethaber.Com'un tüm Türkiye'ye duyurduğu yılın satışı sonrası Doğan Medya Grubu çalışanları arasında telaş başladı. 1 milyar 250 milyon dolarlık satış sonrası Doğan Medya Grubu'nda görev yapan isimleri "Şimdi ne olacak?" telaşı sardı...

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışını patron katında çok az kişinin bildiği, satış haberinin duyulmasının ardından yıllardır Doğan Grubu içinde görev yapan bazı isimlerle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor...

Özellikle son dönemde isimleri "gönderilecekler" listesinde sık sık zikredilen Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan ve Ayşe Arman gibi isimlerle yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Yeni dönemde koltuğu garantide olan tek ismin, Demirören Grubu'nda Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği de yapan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila olduğu belirtiliyor... 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 21 Mart 2018 16:06 Bayan Payzın ingiltereye döner artık.

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