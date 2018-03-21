Yılın satışı Doğan Medya'ya bomba gibi düştü! Neler oluyor?..

İnternethaber.Com'un tüm Türkiye'ye duyurduğu yılın satışı sonrası Doğan Medya Grubu çalışanları arasında telaş başladı. 1 milyar 250 milyon dolarlık satış sonrası Doğan Medya Grubu'nda görev yapan isimleri "Şimdi ne olacak?" telaşı sardı...

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışını patron katında çok az kişinin bildiği, satış haberinin duyulmasının ardından yıllardır Doğan Grubu içinde görev yapan bazı isimlerle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor...

Özellikle son dönemde isimleri "gönderilecekler" listesinde sık sık zikredilen Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan ve Ayşe Arman gibi isimlerle yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Yeni dönemde koltuğu garantide olan tek ismin, Demirören Grubu'nda Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği de yapan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila olduğu belirtiliyor...