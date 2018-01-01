Yılın ilk çapkınlık kurbanı! İlişkiye girdiği adamın penisini ısırdı!

ADANA'da eskortluk yapan 28 yaşındaki Müge U., 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği 26 yaşındaki M. A.'yı penisden ısırarak yaraladı. uhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olan 'Masal' ve 'Rüya' takma adlı Müge U., internet üzerinden 200 liraya anlaştığı M.A.'nın evine gitti. Müge U. cinsel ilişki sırasında M. A.'nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, Müge U.'yu dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan Müge U., karakola giderek şikayette bulundu.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

Olay, merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, fuhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olan 'Masal' ve 'Rüya' takma adlı Müge U., internet üzerinden 200 liraya anlaştığı M.A.'nın evine gitti. Müge U. cinsel ilişki sırasında M. A.'nın penisini ısırdı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

Cinsel organı kanayan adam, Müge U.'yu dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan Müge U., karakola giderek şikayette bulundu. Polis, Müge A.'nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi'ne götürerek 'Darp raporu' aldı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 5