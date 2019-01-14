Yılın en iyi drone fotoğrafları seçildi

Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki en iyilerini belli oldu.

İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı.

