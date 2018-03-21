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Yılın bombası! Doğan Medya Grubu satıldı! Kim aldı?..

Yılın bombası! Doğan Medya Grubu satıldı! Kim aldı?..

Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamı Demirören Medya Grubu'na satıldı... 1 milyar 250 milyon liralık satış sonrası Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ün yeni sahibi Erdoğan Demirören oldu...

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 14:50 - Güncelleme: 21-03-2018 15:03

Medya dünyasında yer yerinden oynayacak gelişmeyi İnternethaber.Com duyuruyor... Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu bünyesindeki tüm yayın organları ile Türkiye'nin en büyük medya dağıtım şirketi Yaysat satıldı... Demirören Medya Grubu Türkiye'nin en büyük medya grubu oldu...

1 MİLYAR 250 MİLYON DOLAR: Doğan Medya Grubu içindeki Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonları başta olmak üzere tüm gazete, dergi ve televizyonlar ile dağıtım şirketi YAYSAT, 1 milyar 250 milyon dolar karşılığında Demirören Medya Grubu'na satıldı...

KRİTİK GÖRÜŞME ANLAŞMAYLA BİTTİ: Yıldırım Demirören ile Aydın Doğan'ın avukatlarıyla birlikte katıldıkları son toplantıdan anlaşma çıktı. Anlaşmaya göre, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonları, Doğan Burda dergi grubu ile Türkiye'nin en yaygın gazete dağıtım ayı YAYSAT'ın da satış paketinin içinde olduğu öğrenildi. 

BU AKŞAM KAP'A BİLDİRİLECEK: Doğan Medya Grubu yönetiminden yetkili isimler resmi açıklama yapmayı reddederken, akşam saat 18:00'de resmi açıklamanın KAP'a gönderileceği öğrenildi.

EN BÜYÜK MEDYA GRUBU OLDU: Milliyet ve Vatan gazetelerini 2011 yılında Aydın Doğan'dan satın alarak medya dünyasına adım atan Demirören Medya Grubu, yeni alımlarda birlikte medya sektörünün en büyüğü haline geldi...

NELER VAR?: Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)

Yılın satışı Doğan Medya'ya bomba gibi düştü! Neler oluyor?..

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR38 YORUM

  • Vatandaş 21 Mart 2018 16:01 Muhalif medya olmayınca, muhalif Meclis olmayınca, bağımsız yargı olmayınca, herşeyden haberiniz halk olarak nasıl olacak , yarın bu dediklerinizi ele geçiren iktidar başındaki adam ülkeyi satsa kim haber verecek size

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