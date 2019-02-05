Yılın aşkı bitti! Emina Jahovic ile Sadettin Saran apar topar birbirlerini sildi

Son zamanların en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan Emina Jahovic ve Sadettin Saran aşkında ortaya atılan hamilelik iddialarından sonra çift ani bir kararla ayrıldı.

Yılın aşkı bitti! Emina Jahovic ile Sadettin Saran apar topar birbirlerini sildi

Geçtiğimiz günlerde Sırp basınında Türkiye'nin de gündemine bomba gibi düşen 'Emina Jahovic 4 aylık hamile' iddialarının yalanlanmasının ardından bugün sosyal medyadan çiftin birbirlerini karşılıklı olarak takipten çıktığı görüldü. Ayrılık sebebi henüz bilinmeyen çiftin bu kararı bazı kişilere göre hamilelik haberlerini gizleme amacıyla yapılmış bir hareket olarak yorumlandı.

113
Yılın aşkı bitti! Emina Jahovic ile Sadettin Saran apar topar birbirlerini sildi

Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra 7 aydır Sadettin Saran ile aşk yaşayan Emina, burada da aradığı mutluluğu bulamadı. 37 yaşındaki Sırp asıllı güzel, sosyal medya hesabından sevgilisi Sadettin Saran'ı sildi. Aradan çok geçmeden Sadettin Saran'ın da Emina Jahovic'i sildiği anlaşıldı.

213
Yılın aşkı bitti! Emina Jahovic ile Sadettin Saran apar topar birbirlerini sildi

HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATILDI: Mustafa Sandal'dan 2 çocuğu bulunan Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan hamile iddialarına ise şöyle yanıt vermişti: "Sırp basınında çıkan ve maalesef Türk basınına da yansıyan hamile olduğuma dair haberler kesinlikle yalandır. O haberi yapan gazete hakkında hukuksal süreci başlattık.

313
Yılın aşkı bitti! Emina Jahovic ile Sadettin Saran apar topar birbirlerini sildi

GAYET MUTLUYUM: "Lütfen bu tip aslı astarı olmayan haberlere itibar etmeyiniz. Yaşamımın bu sürecinde gayet mutluyum ve çocuklarımı etkileyebilecek yalan haberlerden sakınılması konusunda herkesin hassasiyetini rica ederim, sevgiler." açıklamasını yapmıştı.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro