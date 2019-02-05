Yılın aşkı bitti! Emina Jahovic ile Sadettin Saran apar topar birbirlerini sildi

Son zamanların en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan Emina Jahovic ve Sadettin Saran aşkında ortaya atılan hamilelik iddialarından sonra çift ani bir kararla ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde Sırp basınında Türkiye'nin de gündemine bomba gibi düşen 'Emina Jahovic 4 aylık hamile' iddialarının yalanlanmasının ardından bugün sosyal medyadan çiftin birbirlerini karşılıklı olarak takipten çıktığı görüldü. Ayrılık sebebi henüz bilinmeyen çiftin bu kararı bazı kişilere göre hamilelik haberlerini gizleme amacıyla yapılmış bir hareket olarak yorumlandı. Twitter

Facebook 1 13

Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra 7 aydır Sadettin Saran ile aşk yaşayan Emina, burada da aradığı mutluluğu bulamadı. 37 yaşındaki Sırp asıllı güzel, sosyal medya hesabından sevgilisi Sadettin Saran'ı sildi. Aradan çok geçmeden Sadettin Saran'ın da Emina Jahovic'i sildiği anlaşıldı. Twitter

Facebook 2 13

HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATILDI: Mustafa Sandal'dan 2 çocuğu bulunan Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan hamile iddialarına ise şöyle yanıt vermişti: "Sırp basınında çıkan ve maalesef Türk basınına da yansıyan hamile olduğuma dair haberler kesinlikle yalandır. O haberi yapan gazete hakkında hukuksal süreci başlattık. Twitter

Facebook 3 13