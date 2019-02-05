Yılın aşkı bitti! Emina Jahovic ile Sadettin Saran apar topar birbirlerini sildi

Geçtiğimiz günlerde Sırp basınında Türkiye'nin de gündemine bomba gibi düşen 'Emina Jahovic 4 aylık hamile' iddialarının yalanlanmasının ardından bugün sosyal medyadan çiftin birbirlerini karşılıklı olarak takipten çıktığı görüldü. Ayrılık sebebi henüz bilinmeyen çiftin bu kararı bazı kişilere göre hamilelik haberlerini gizleme amacıyla yapılmış bir hareket olarak yorumlandı.
Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra 7 aydır Sadettin Saran ile aşk yaşayan Emina, burada da aradığı mutluluğu bulamadı. 37 yaşındaki Sırp asıllı güzel, sosyal medya hesabından sevgilisi Sadettin Saran'ı sildi. Aradan çok geçmeden Sadettin Saran'ın da Emina Jahovic'i sildiği anlaşıldı.
HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATILDI: Mustafa Sandal'dan 2 çocuğu bulunan Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan hamile iddialarına ise şöyle yanıt vermişti: "Sırp basınında çıkan ve maalesef Türk basınına da yansıyan hamile olduğuma dair haberler kesinlikle yalandır. O haberi yapan gazete hakkında hukuksal süreci başlattık.
GAYET MUTLUYUM: "Lütfen bu tip aslı astarı olmayan haberlere itibar etmeyiniz. Yaşamımın bu sürecinde gayet mutluyum ve çocuklarımı etkileyebilecek yalan haberlerden sakınılması konusunda herkesin hassasiyetini rica ederim, sevgiler." açıklamasını yapmıştı.
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