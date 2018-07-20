Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal ile Emina Sandal’ın 10 yıllık evliliği “anlaşmalı” olarak sona ermişti. Çiftin aralarında hazırladıkları protokole göre Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin Euro’ya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.