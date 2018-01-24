Yılın aşk bombası Bestemsu Özdemir ile Çağatay Ulusoy fena yakalandı

Yılın aşk bombası Bestemsu Özdemir ile Çağatay Ulusoy fena yakalandı

2018'in ilk aşk bombası geldi! Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan Bestemsu Özdemir, Çağatay Ulusoy ile fena yakalandı. Meryem dizisinde oynayan Bestemsu Özdemir bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Can Yaman'dan ayrılmıştı. Dizisi de final yapan Can Yaman'ın aşkı da bitmişti. Bestemsu Özdemir dün ise genç kızların hayran olduğu Çağatay Ulusoy ile bar çıkışında yakalandı.

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Yılın aşk bombası Bestemsu Özdemir ile Çağatay Ulusoy fena yakalandı

Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan Bestemsu Özdemir gönlünü Çağatay Ulusoy'a kaptırdı. İçerde dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan Çağatay Ulusoy ile gece kulübünde eğlenen Bestemsu Özdemir, magazincileri görünce oradan hemen uzaklaştı.

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Yılın aşk bombası Bestemsu Özdemir ile Çağatay Ulusoy fena yakalandı

ÇAĞATAY ULUSOY'UN DA İLİŞKİSİ BİTTİ İçerde dizisinde rol arkadaşı Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, Amerika'ya gittikten sonra aşkını noktalamıştı. Serenay Sarıkaya'dan sonra uzun süreli ilişki yaşamayan Çağatay Ulusoy, ilk kez ünlü bir isimle yakalandı.

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Yılın aşk bombası Bestemsu Özdemir ile Çağatay Ulusoy fena yakalandı

YENİ DİZİSİNE HAZIRLANIYOR Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Amerika'ya giden ve oyunculuk eğitimi alan Çağatay Ulusoy, Netflix ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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