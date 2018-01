Yılın aşk bombası Bestemsu Özdemir ile Çağatay Ulusoy fena yakalandı

2018'in ilk aşk bombası geldi! Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan Bestemsu Özdemir, Çağatay Ulusoy ile fena yakalandı. Meryem dizisinde oynayan Bestemsu Özdemir bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Can Yaman'dan ayrılmıştı. Dizisi de final yapan Can Yaman'ın aşkı da bitmişti. Bestemsu Özdemir dün ise genç kızların hayran olduğu Çağatay Ulusoy ile bar çıkışında yakalandı.