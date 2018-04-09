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Yıldız Tilbe'ye sürpriz evlilik teklifi!

Yıldız Tilbe, sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan yeni albümü ‘Kış Gülleri’nin ilk konserinde ünlü şarkıcı, hem yeni şarkılarını hem de eski parçalarını seslendirdi. Yıldız Tilbe, konser sırasında hayranından evlenme teklifi aldı

HT Magazin'de yer alan habere göre, konser sırasında Tilbe, bir de evlilik teklifi aldı. Tilbe, “Benimle evlenir misin Yıldız?” diye bağıran genç hayranına, “Kaç yaşındasın?” diye sordu. Hayranının 19 yaşında olduğunu öğrenen Tilbe, “19 yaşında olsaydım seni kaçırmazdım” diyerek herkesi güldürdü.

Yıldız Tilbe, ‘Kış Gülleri’ albümüne adını veren şarkısını Nejat İşler eşliğinde kliplendirmişti. ‘Hicran’ ve ‘Melek’ filminin yönetmeni olarak tanınan Esra Vesu Özçelik’in yönetmenliğindeki klipte şarkıcı, ünlü oyuncu Nejat İşler’le kamera karşısına geçmişti. İkili, hikâye gereği iki sevgiliyi canlandırmıştı.

Yıldız Tilbe, "'Klipte kim oynasın?' diye düşünürken Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy aklımdan geçti ama aşk şarkısı olduğu için çocuğum yaşındaki bu yakışıklılarla olmaz dedim. Daha sonra aklıma Nejat İşler geldi. Kendisini aradığımda hemen kabul etti. Nejat içimdeki oyunculuğu çıkarttı, bana bir şey bırakmadan mükemmel bir şekilde yönetti klibi. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim" demişti.

  • Magazin 09 Nisan 2018 15:51
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