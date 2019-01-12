Yıldız Tilbe'nin şok görüntüleri! Bunu daha önce de yapmıştı

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Yıldız Tilbe'nin konser sırasında orkestrasını azarladığı görüntüler yayınlandı.

Yıldız Tilbe'nin şok görüntüleri! Bunu daha önce de yapmıştı

Daha önce bir gece kulübünde verdiği konser sırasında orkestrasına sinirlenerek 4 çalışanını işten kovan Yıldız Tilbe, yine bir konser sırasında ekibine açtı ağzını yumdu gözünü. Beyaz TV'de ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlanan ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde, ünlü şarkıcının müzisyenleri azarladığı görüldü.

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Yıldız Tilbe'nin şok görüntüleri! Bunu daha önce de yapmıştı

Ritmi kaçırdıkları gerekçesiyle ekibine sinirleyen Yıldız Tilbe'nin, "Niçin ritm kanalını bozuyorsun? Neden almıyorsun? Eşek miyim ben burada? Bak ben sana bir şey yapıyorum, söyledim de bana uyacaksın dedim...

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Yıldız Tilbe'nin şok görüntüleri! Bunu daha önce de yapmıştı

Ben size uymayacağım. Siz bana uyacaksınız dedim. Hata yapma! Ya bana uyacaksınız ya da hepiniz hoşça kalın" şeklinde bağırması dikkat çekti.

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Yıldız Tilbe'nin şok görüntüleri! Bunu daha önce de yapmıştı

BUNU DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI: Yıldız Tilbe, daha önce de İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin içinde yer alan gece kulübünde sahneye çıkmıştı. Ünlü sanatçıya burada 7 kişilik orkestrası eşlik etmişti.

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