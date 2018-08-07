Yıldız Tilbe'den şaşkına çeviren yorum 'Dolar da basarız, nedir yani?'

Dolar 5,49'u gördü ortalık sallandı. Günlerdir Dolar kurunda yaşanan ve önlenemeyen artışı konuşan Türkiye, ilerleyen zamanlarda neler olacağını merak ederken, konu hakkında yorumlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Tabi bu yorumları paylaşanlar arasında ünlü isimlerde var. Mesela Yıldız Tilbe gibi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, yükselen Dolar kuru hakkında öyle tweetler attı ki, görenler şaşırıp kaldı. Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam ederken şarkıcı Yıldız Tilbe'den 'öneri' geldi. Tilbe sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye’nin TL gibi dolar da basabileceğini söyledi.