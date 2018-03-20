Yıldız Tilbe'den Nejat İşler bombası!

'O Ses Türkiye' yarışmasıyla yeniden ekranlara dönen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, söz ve müziği kendisine ait olan Kış Gülleri şarkısının klibinde oyuncu Nejat İşler ile birlikte kamera karşısına geçti. Klibin yönetmenliğini Toronto'da ödül alan Hicran ve Melek filminin yönetmeni Esra Vesu Özçelik üstlendi. Çekimler Çamlıca'da bir villada gerçekleşti.
NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Yıldız Tilbe ve Nejat İşler'in set aralarındaki keyifli ve neşeli halleri dikkat çekiciydi.
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