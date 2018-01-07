Yıldız Tilbe'den hayranlarını sevindirecek haber yakında başlıyor

O Ses Türkiye'nin jüri üyesi Yıldız Tilbe, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de talk show programı yapacak. O Ses Türkiye'nin önümüzdeki ay final yapmasının ardından Yıldız Tilbe, yeni programına başlayacak. Acun Ilıcalı'nın enerjisine çok güvendiği Tilbe, ünlü isimleri programında ağırlayacak. Tilbe'nin kalabalık bir ekip kurduğu ve çalışmalara başladığı belirtildi.
Öte yandan hatırlanacağı üzere Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin 25 yıllık küslüğü geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. İkili, Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki ev ortamında yeniden barışmıştı. Sezen Aksu duygularını, ''Belki şehre yıldız gelir, geç oldu güç olmadı'' diyerek ifade etmişti. Yıldız Tilbe ile Sezen Aksu'nun barışması sevenlerini de bir hayli mutlu etmişti. İkili için ''Keşke birlikte şarkı yapsalar'' mesajları sosyal medyayı doldurmuştu.
Yıldız Tilbe, müjdeyi Twitter'dan verdi. Sezen Aksu'nun kendisi için bir şarkı hazırladığını açıklayan Yıldız Tilbe, ''Sevgililer Günü'ne yetişir inşallah'' dedi.
YILDIZ TİLBE KİMDİR? İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde gecekondu mahallesinde doğmuş olan Yıldız Tilbe ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir. Annesinin adı Altun, babasının adı Ali'dir. Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban Okulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalmıştır.Çok küçük yaşlardan beri şarkı söylemeye başlamıştır. 18 yaşından önce evlenmiştir.
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