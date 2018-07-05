Yıldız Tilbe'den hayranlarına küçük jest!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe Gündoğan’daki Casa Costa Otel’de görüntülendi. Arkadaşı Gültekin Güvensoy’u ziyaret eden sanatçı Bodrum'da hayranlarıyla karşılaştı. Tilbe, arabasını durdurarak hayranlarıyla sohbet etti. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayan Tilbe bol bol selfie çektirdi.
Daha sonra arabasının bagajına yönelen Tilbe, bagajdan çıkardığı yeni albümüne ait DVD'leri hayranlarına dağıttı. Bir süre dans ettikten sonra alandan ayrıldı. Tilbe hayranlarına “Dinlerken oynayın, coşun. Tıpkı benim gibi” dedi.
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