Yıldız Tilbe'den hayranlarına küçük jest!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe Gündoğan’daki Casa Costa Otel’de görüntülendi. Arkadaşı Gültekin Güvensoy’u ziyaret eden sanatçı Bodrum'da hayranlarıyla karşılaştı. Tilbe, arabasını durdurarak hayranlarıyla sohbet etti. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayan Tilbe bol bol selfie çektirdi.