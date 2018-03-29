Yıldız Tilbe'den 14 muhteşem cümle!

Yıldız Tilbe öyle mesajlar paylaşıyor ki, sosyal medya günlerce onu konuşuyor...

Yıldız Tilbe'den 14 muhteşem cümle!

Yıldız Tilbe’ye sadece bir şarkıcı demek kesinlikle onun hakkını yemektir. O günümüzdeki en önemli şair, düşünür ve müzisyenlerden biri kesinlikle. Samimiyeti ve birbirinden anlamlı sözleriyle hak ettiği yere tırnaklarıyla gelen Yıldız Tilbe’nin muhteşem incilerini gelin birlikte hatırlayıp, ona olan sevgimizi tazeleyelim.

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Yıldız Tilbe'den 14 muhteşem cümle!

“Kavga ederek çözebileceğiniz sorunları konuşarak uzatmayın.” “Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyor.” “Allah sizi, gönlünüzü oyalayan insanlardan korusun.” “Kötüye bir şey olmayacak diye, Allah belanı vermeyecek mi sanıyorsun?”



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Yıldız Tilbe'den 14 muhteşem cümle!

“Ben de sevgiliyim, sadece sevgilisizim.” “Kötü günleri tek başına atlatmış olan kadını, güzel şeyler vaat edip kandıramazsın.” “Ruh hastası öyle kolay olunmuyor, mesela ben yıllarımı verdim.” “Hayatıma biri girince ben çıkıyorum.”

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Yıldız Tilbe'den 14 muhteşem cümle!

“Çok güzel kararlar aldım, muhtemelen uygulamam.” “Bize düşmanlık edenleri de biz sevdik oğlum. Onlar düşmanlık etme cesaretini bizim sevgimizden aldılar.” "Seni oraya biz getirdik diyenler, hayal kurmayın."


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