Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu neden kavga etmişti kimdir bu Uzay Heparı

Yıldız Tilbe henüz şöhret basamaklarını tırmanmamıştı. Sezen Aksu'da parlamak üzereydi. Birbirleriyle sıkı arkadaş olan ikili bundan tam 25 yıl önce bir daha konuşmamak üzere birbirlerine küsmüşlerdi. Fakat ne olduysa 25 yıllık aranın ardından yeniden fotoğraf yayınlayarak barıştıklarını ilan ettiler. Peki Yıldız Tilbe ile Sezen Aksu neden küsmüştü?

Sezen Aksu, 1991 yılında İzmir'de keyif çatmak için gittiği bir pavyonda sahnede şarkı söyleyen genç bir kadın görür. Kadının sesi Sezen Aksu'yu o kadar etkiler ki birkaç gün sonra kolundan tuttuğu gibi İstanbul'a götürür bu genç şarkıcıyı. O genç şarkıcının adı Yıldız Tilbe'dir. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'yi kendi evinde ağırlar ve ona şöhretin kapılarını aralar.

SEZEN AKSU'NUN DÜNYASINI YIKAN İHANET Yıldız Tilbe'ye adeta piyango vurmuştur. Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu ona el vermiş, kendi vokalisti yapmıştır. Tabii Yıldız Tilbe bu. Kısa sürede onun da adı duyulmaya, şöhreti gittikçe artmaya başlar. O dönem Sezen Aksu, 1994 yılında hayatını kaybeden genç ve başarılı besteci Uzay Heparı ile büyük bir aşk yaşamaktadır. 1992 yılının baharında, Sezen Aksu'nun dünyasını başına yıkan o olay yaşanır. Evinin ve gönlünün kapılarını açtığı, Yıldız Tilbe ile biricik aşkı Uzay Heparı'yı yatakta bastı. Yıldız Tilbe'yi evinden kovar ve vokalistliğinden de çıkarır.

UZAY HEPARI KİMDİR?

Türk müzisyen ve besteci Uzay Heparı, 24 Temmuz 1969 yılında doğdu. Yayla ve Eti Heparı'nın oğludur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano bölümünü bitirdi. İlk olarak, 1989 yılında çıkan Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü Bu albümünde piyano çaldı. 1990 Eurovision Türkiye Elemeleri'nde de orkestrada klavye çaldı. 1990 yılında tekrar Zuhal Olcay ile çalışan Heparı, Olcay'ın İki Çift Laf albümünde ve ertesi sene Akrep Nalan'ın Dağ Çiçeği albümlerinde piyano çaldı. Erol Evgin'in Erol Evgin İle Yeniden albümünde iki Sezen Aksu şarkısının aranjmanını yaptı. 1991 yılında besteci kimliğini de ortaya çıkardı. Aşkın Nur Yengi'nin ikinci albümü olan Hesap Ver albümündeki bulunan Serserim Benim ve Karanfil şarkılarının bestelerini yaptı. Bu şarkıların sözlerini ise Sezen Aksu yazmıştı. Heparı'nın Aksu ile müzik üzerine yaptığı ortak çalışmalar sonraki yıllarda da devam etti. 1992'de Sertab Erener'in ilk albümü olan Sakin Ol'daki çoğu şarkının düzenlemesini yapan Heparı, üç şarkıyı Aksu ile beraber yazdı. 1993'te ise ikili bu sefer Levent Yüksel'in ilk albümü Med Cezir'e imzasını attı. Aksu ve Heparı, bu albümde Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk ve Kadınım şarkılarını bestelediler. Eylül 1993'te Uzay Heparı, bu sefer Sezen Aksu'nun Deli Kızın Türküsü albümünde çalıştı. 12 şarkının sekizinin düzenlemesini yaptı. Masum Değiliz ve Adem Olan Anlar şarkılarının bestelerini yaptı. Heparı, Aksu'nun sahne çalışmalarında da kendisine eşlik etti. 1994'te Aksu'nun yurtdışında çıkan Sude single'ında şarkıya yeni bir remix yaptı.

1994 yılında Nükhet Duru'nun kendi adını taşıyan albümüne düzenlemeler yaptı. Ölmeden önce Sertab Erener'in Lâ'l albümü ve Demet Sağıroğlu'nun ilk albümü Kınalı Bebek'i düzenliyordu. Heparı, Demet'in albümünde ilk kez Şehrazat ile çalışmış, son olarak Şehrazat'ın sözlerini yazdığı Kınalı Bebek ve Biçare şarkılarının müziklerini yapmıştı. İki albüm de Heparı'nın ölümünden sonra yayınlandı.

Uzay Heparı, 1992'de Sertab Erener'in Sakin Ol ve 1993'te Orhan Atasoy'un Gemiler kliplerinde kısa roller aldı.1993 yılında Heparı'ya Atıf Yılmaz'ın yönettiği Gece Melek ve Bizim Çocuklar filminin başrolü, asıl başrol oyuncusu Hüseyin Karşın'ın hastalanması nedeniyle, teklif edildi. Derya Arbaş, Deniz Türkali ve Uzay Heparı'nın başrolde oynadığı filmin çekimleri Kasım 1993'te başladı. Film, 1994 yılının Nisan ayında gösterime girdi. Heparı'nın adı birlikte müzik yaptıkları Sezen Aksu ve Aksu'nun o dönemki vokalisti Yıldız Tilbe ile anıldı. Aralık 1993'te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. Öldüğü sırada hamile olan eşi, 5 Ocak 1995'te oğulları Uzay Kanat Heparı'yı dünyaya getirdi.

20 Mayıs 1994 tarihinde, Demet Sağıroğlu'nun ilk albümü üzerinde çalışmaktayken, kısa süre önce aldığı motoru ile Etiler Koç köprüsü üzerinde Küfe Bar'daki programına gitmekte olan Demet Akbağ'ın park halindeki arabasına çarptı ve International Hospital'de 11 gün süren bitkisel hayatın ardından, 31 Mayıs 1994 tarihinde saat 10.50'de hayatını kaybetti. 1 Haziran'da Teşvikiye Camii'nden kaldırılan naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.