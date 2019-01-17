Yıldız Tilbe şok görüntüler için bakın ne dedi

Yıldız Tilbe'nin bir konser sırasında ritmi kaçırdıkları gerekçesiyle ekibini azarladığı anlar gündeme bomba gibi düştü. Görüntüler Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında ekrana gelince ünlü popçuya sanat camiasından da sert eleştiriler geldi. Uzun süre sessizliğini koruyan Tilbe ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ancak Tilbe kısa süre sonra yazdıklarını teker teker sildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Yıldız Tilbe'nin, "Niçin ritm kanalını bozuyorsun? Neden almıyorsun? Eşek miyim ben burada? Bak ben sana bir şey yapıyorum, söyledim de bana uyacaksın dedim. Ben size uymayacağım. Siz bana uyacaksınız dedim. Hata yapma! Ya bana uyacaksınız ya da hepiniz hoşça kalın" şeklinde bağırdığı görüldü. Bu görüntülerin ardından Tilbe'ye en sert tepki ise Hakan Taşıyan'dan geldi.

"SAZIMI ALIR GİDERDİM": Arabesk müziğin usta isimlerinden Taşıyan, Kanal D'de konuk olduğu '2. Sayfa' programında yaşananları Yıldız Tilbe'ye yakıştırmadığını belirterek, "İnsanların gözleri önünde kalp kırılmaz. Müzisyen kardeşlerimiz emektar kardeşlerimiz. Konuşacağın varsa içeride konuş.