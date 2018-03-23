Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabam olur...

NEDEN NEJAT İŞLER'İ OYNATTI?: 51 yaşındaki Yıldız Tilbe, 46 yaşındaki Nejat İşler'i klibinde oynatma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Klipte bir yakışıklı olsun. 'O mu olsun, bu mu olsun? Kim olsun?' derken. Baktım herkes çocuğum yaşında. Nejat hem yaş olarak, hem ruh olarak bana çok yakındı. Klibim sinema filmiydi. Şaheser oldu. Nejat tüm yakışıklılardan daha yakışıklı..."