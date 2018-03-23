Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabam olur...

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, yeni klibi 'Kış Gülleri'nin izleyici karşısına çıktığı gün sosyal medya hesabından "Said-i Nursi benim akrabamdır, Allahın Rahmeti Üstüne olsun ki öyledir" paylaşımı yaptı. Neden Nejat İşler'le klip çektiğini anlattı...

Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabam olur...

Yeni klibi "Kış Gülleri"ni bugün izleyiciyle buluşturan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, hem klibi hem klibinde birlikte oynadığı Nejat İşler hem de Said Nursi ile ilgili bomba açıklamalar yaptı... "Said-i Nursi benim akrabamdır, Allahın Rahmeti Üstüne olsun ki öyledir" diyen Yıldız Tilbe, Nejat İşler'in klibinde oynamak için herhangi bir ücret almadığını söyledi. 51 yaşındaki Tilbe, 46 yaşındaki Nejat İşler'i klibinde neden oynattığını açıklarken de çok ilginç şeyler söyledi...

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Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabam olur...

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Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabam olur...

NEDEN NEJAT İŞLER'İ OYNATTI?: 51 yaşındaki Yıldız Tilbe, 46 yaşındaki Nejat İşler'i klibinde oynatma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Klipte bir yakışıklı olsun. 'O mu olsun, bu mu olsun? Kim olsun?' derken. Baktım herkes çocuğum yaşında. Nejat hem yaş olarak, hem ruh olarak bana çok yakındı. Klibim sinema filmiydi. Şaheser oldu. Nejat tüm yakışıklılardan daha yakışıklı..."

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Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabam olur...

TIRNAĞIM NEJAT'IN SAÇLARINDA KALDI: Klip çekiminde yaşadığı ilginç bir olayı da anlatan Yıldız Tilbe, "Tırnağım Nejat'ın saçlarında kalmış! Tırnaklarım takmaydı yapıştırdık , saçlarına takıldı, bi kaç kere kurtardım fakat sonra farketmemişim çıkmış..." dedi.

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