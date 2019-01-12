Yıldız Tilbe orkestrasını fena azarladı!

Beyaz TV'de ekrana gelen; Bircan Bali ve Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında Yıldız Tilbe'nin şoke eden görüntüleri yayınladı. Tilbe'nin bir konseri sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ünlü şarkıcının müzisyenleri azarladığı görüldü.

Yıldız Tilbe konserde çıldırdı! Orkestrasını işten kovdu

"BANA AYAK UYDURACAKSINIZ" Ritmi kaçırdıkları gerekçesiyle ekibine sinirleyen Yıldız Tilbe'nin, "Niçin ritm kanalını bozuyorsun? Neden almıyorsun? Eşek miyim ben burada? Bak ben sana bir şey yapıyorum, söyledim de bana uyacaksın dedim. Ben size uymayacağım. Siz bana uyacaksınız dedim. Hata yapma! Ya bana uyacaksınız ya da hepiniz hoşça kalın" şeklinde bağırması dikkat çekti.