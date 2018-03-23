Yıldız Tilbe klibinde neden Nejat İşler'i oynattı?

Yıldız Tilbe yeni şarkısı Kış Gülleri'nin klibinde oyuncu Nejat İşler ile kamera karşısına geçmişti. Çamlıca'daki bir villada çekilen klipte İşler ve Tilbe iki sevgiliyi canlandırmıştı.

51 yaşındaki Tilbe, 46 yaşındaki Nejat İşler'i klibinde oynatma nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Klipte bir yakışıklı olsun. 'O mu olsun, bu mu olsun? Kim olsun?' derken. Baktım herkes çocuğum yaşında. Nejat hem yaş olarak, hem ruh olarak bana çok yakındı. Klibim sinema filmiydi. Şaheser oldu. Nejat tüm yakışıklılardan daha yakışıklı."

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