Yıldız Tilbe 'Dolar da basarız, nedir yani?' dedi sonra çark etti!

İŞTE OLAY YARATAN O PAYLAŞIM; “TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?” paylaşamı olay yarattı. Tilbe’nin bu önerisine cevap Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, Tilbe’ye “Yıldız Hanım, bilmediğiniz konularda konuşmayın. Sizin bu konuda konuşmanız, karga sesli birinin sizin şarkılarınızı söylemeye çalışmasına benziyor” diyerek cevap verdi.



