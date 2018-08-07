Yıldız Tilbe 'Dolar da basarız, nedir yani?' dedi sonra çark etti!

Dolar 5,49'u gördü ortalık sallandı. Günlerdir Dolar kurunda yaşanan ve önlenemeyen artışı konuşan Türkiye, ilerleyen zamanlarda neler olacağını merak ederken, konu hakkında yorumlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Tabi bu yorumları paylaşanlar arasında ünlü isimlerde var. Mesela Yıldız Tilbe gibi.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, yükselen Dolar kuru hakkında öyle tweetler attı ki, görenler şaşırıp kaldı. Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam ederken şarkıcı Yıldız Tilbe'den 'öneri' geldi. Tilbe sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye’nin TL gibi dolar da basabileceğini söyledi.
İŞTE OLAY YARATAN O PAYLAŞIM; “TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?” paylaşamı olay yarattı. Tilbe’nin bu önerisine cevap Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, Tilbe’ye “Yıldız Hanım, bilmediğiniz konularda konuşmayın. Sizin bu konuda konuşmanız, karga sesli birinin sizin şarkılarınızı söylemeye çalışmasına benziyor” diyerek cevap verdi.
ÇARK ETTİ; Yıldız Tilbe özellikle sosyal medya üzerinden tepki toplamasının ardından, yeni bir tweet daha atarak hatasını düzeltmeye çalıştı.
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