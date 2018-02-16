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Yıldız Tilbe 'beni elleyenin haddi hesabı yok' deyip saydırdı

Yıldız Tilbe 'beni elleyenin haddi hesabı yok' deyip saydırdı

"Biri bana tecavüz etse öldürürüm" diyen Yıldız Tilbe sosyal medyada başlatılan 'tecavüze idam istiyoruz' kampanyasına katıldı. Demet Akalın'ın paylaştığı 3 yaşındaki çocuğa tecavüz olayına deliren ünlü sanatçı, "Çocuklara tecavüz edenleri öldürene Allah katında günah yoktur" diyerek şok satırlar yazdı.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 15:02 - Güncelleme: 16-02-2018 16:51

Sosyal medya üzerinden ünlülerin de katıldığı tecavüze idam istiyoruz kampanyası hızla büyüyor. Kampanyaya en 'sert' katılım Yıldız Tilbe'den geldi. Ünlü sanatçı 'biri bana tecavüz etse öldürürüm' diyerek herkesten kampanyaya katılıp imza vermesini istedi.

Yıldız Tilbe twitlerinde tartışma yaratacak ifadeler de kullandı. Ünlü sanatçı 'Çocuklara tecavüz edenleri öldürene Allah katında günah yoktur' diyerek açık infaz çağrısı ile kırmızı çizgiyi zorlarken takipçileri sanatçıya destek verdi.

İşte Yıldız Tilbe'nin attığı tecavüze tepki twitleri;

-Çocuklara tecavüz edenleri öldürene Allah katında günah yoktur. Bir adama başka bir adam tecavüz etse tecavüze uğrayan adam onu öldürür. Tecavüze uğrayan çocuksa hemen öldürülmelidir davası bile olmaz.

- Biri bana tecavüz etse öldürürüm. İstismar ellemek demek, beni elleyenlerin haddi hesabı yok tecavüz başka birşey cezası ölümdür

-Her insan bir ülkedir hiçbir şeyine dokunulamaz, dokunan ölümü değil gebermeyi hak etmiştir. Tecavüzcüleri asssınlar günahını da boynuma assınlar, varsa

-Allaha havale ederim şu mübarek Cuma Vakti, korkmayan rahat olsun. Adalet Bakanlığı : TECAVÜZE İDAM İSTİYORUZ! Kampanyaya imza ver! http://chn.ge/2ExsgTy (Linke tıklayarak kampanyaya katılabilirsiniz)

Demet Akalın'ın paylaştığı tecavüz olayı kan dondurdu

Hadım nedir nasıl yapılır? Hadımlar cinsel ilişkiye girebilir mi?

 

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Yıldız Tilbe
YILDIZ TİLBE KİMDİR?

Kürt ve Zaza kökenli olan Yıldız Tilbe aslen nereli ve kaç yaşında? Müzik dünyasının çılgın kadını Yıldız Tilbe, şarkıları ile müzik dünyasına ismini altın harflerle kazıdı. Peki Yıldız Tilbe kaç kez

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