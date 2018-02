Yıldız Tilbe Al Sana 14 Şubat şarkısı

Yıldız Tilbe'nin seneler önce yaptığı 14 Şubat Sevgililer Günü şarkısı bu sene de popüler oldu. Ben aşkımı bir gün değil her gün anarım diyenlerin şarkısı Sevgililer günü şarkısı en çok dinlenenler arasında yerini aldı. Sevgililer günü bir kez sen benım aşkımsın bunu bilsin herkes diyerek aşıkların duygularına tercüman olan Yıldız Tilbe'nin sevgililer günü şarkısını bir kez daha dinleyelim.

Yıldız Tilbe 14 Şubat Sevgililer Günü şarkısı bugün popüler oldu.

Youtube'da 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili klibini takipçilerinin beğenisine sunan Yıldız Tilbe 1 günlük süre içerisinde yaklaşık 1 milyon izlenme rakamına ulaşmıştı. "Sevgililer Günü" adını verdiği yeni şarkısına eğlenceli bir klip çeken Yıldız Tilbe, piyasaya çıkardığı albümün içerisinde yer alan parçanın klibini Youtube'da bir platformda altında yayınlamıştı. Yıldız Tilbe daha önce 14 Şubat sevgililer günü için ilk kez bir reklam filminde rol almıştı. Gençlerin eşlik ettiği klibe, 14 Şubat'ta 'Çare Yıldız Tilbe' sloganı damgasını vurmuştu. Yıldız Tilbe'nin sevgililer günü için klipte söylediği şarkı ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yıldız Tilbe sevgililer günü reklamı için Gülben Ergen'in 'Kandıramazsın Beni' olarak seslendirdiği şarkının sözleri değiştirilmişti ve özel bir klip çekilerek yayınlanmıştı.

YILDIZ TİLBE 14 ŞUBAT ŞARKISININ SÖZLERİ

Sevgililer günü yine gelirken herkes ayrı bir panikken, ay ortasında cepler delikken çiçekçi abla gülerken kokudan hediye olur mu, mumlu yemek doyurur mu? Ya aç kalırsın ya ödül alırsın iade farkı yok mu? Emojiler kalpli yazışmalar, kıymetli. Peluş ayıymış, kalpli balonmuş hiç almasak olur mu? Al sana 14 Şubat, Timeline'ın haline bak! Her fotoda ayrı tad, gösteriş olsun maksat. 1,2,3,4 tamam, daha da kutlayamam. Aşkı da yalnızlığı da bir güne sığdıramam. Her sene 14 şubat atlatamazsın rahat, her fotoda aynı kalo, gösteriş olsun maksat 1, 2, 3, 4 kere denedik olmadı işte! Sevgililer Günü'nde çare Yıldız Tilbe! Selam yalnızlık biz geldik.

