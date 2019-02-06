Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Türkiye'nin beşizlerini ziyaret etti

İSTANBUL'da yaşayan Sibel ve Kerem Ödemiş çifti, beşiz bebek sahibi oldu. Yaklaşık 3 yıl önce evlenen 27 yaşındaki Sibel ve 45 yaşındaki Kerem Ödemiş, doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca tedavi olmaya karar verdi.

Tedavinin ardından beşiz bebeklerinin olacağını öğrenen Sibel Ödemiş, gebeliğinin 29. haftasında iki erkek ve üç kız bebek dünyaya getirdi. Ödemiş çiftini, Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, ziyaret etti.

SAĞLIKLA BÜYÜTÜN

Çiftin, Orhangazi Mahallesindeki evine giden Yıldırım, anne Sibel Ödemiş ile bebeklerin sağlık durumları, beslenmeleri, uyku düzenleri hakkında sohbet etti. Yıldırım, aileye "Bebeklerinizi, sağlıkla sıhhatle büyütün" dedi.

TORUN TATMAK DA NASİP OLSUN

Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül’e sağlıklı bir ömür dileyen Yıldırım, vatana millete hayırlı birer evlat olmaları temennisinde bulundu.

Sayın Yıldırım, kendilerinin de 3 çocuklarının olduğunu, şimdi 6 torunlarının olduğunu ve torun sevgisinin bambaşka olduğunu söyledi. Yıldırım, çifte "Rabbim size de torun sevgisi tatmayı nasip etsin inşallah" dedi.

YILDIRIM HEDİYESİNİ SUNDU

Anne Sibel Ödemiş prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi. Sibel Ödemiş, beşiz bebek sahibi olmasının güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Rabbim isteyen herkese versin. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı. Semiha Yıldırım bebeklere çeşitli hediyeler de verdi.

BEŞİZLER TÜRKİYE'DE İLKE GİRDİ

Aileyi ziyaret eden Semiha Yıldırım'a mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Sayın Semiha Yıldırım'a ziyaretinde Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'in eşi Çiğdem Keskin eşlik etti. Çiftin bebekleri Türkiye'de dördüncü defa dünyaya gelen beşiz bebekler.