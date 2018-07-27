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Yıldırım'dan Türkiye'yi tehdit eden ABD'ye yanıt

Yıldırım'dan Türkiye'yi tehdit eden ABD'ye yanıt

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, papaz Brunson nedeniyle Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden ABD'ye tepki göterdi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 14:15 - Güncelleme: 27-07-2018 14:15

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, papaz Brunson'ı bırakmaması halinde Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden ABD yönetimine yanıt verdi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Mersinli Camisi'ndeki cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD'nin tehditleriyle ilgili soruya Yıldırım, şu yanıtı verdi:

BİZE TEHDİT SÖKMEZ: "Bize tehdit sökmez, bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla ABD Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmek istiyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin faali olan, başı olan Feto'nun ABD'de elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan muhafaza edildiğini unutmamalıdır. ABD hukuk devletiyse Türkiye de hukuk devletidir. Dolayısıyla hukuk kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz ABD'nin bu ucuz tehdit lisanını bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak bunun yollarına bakması lazım."

Trump'tan Türkiye'ye tehdit! Brunson'u bırakmazsanız...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • misafir 27 Temmuz 2018 16:09 senin ne sıfatın var onu bize ispatla

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