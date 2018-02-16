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Yıldırım'dan PKK yanlısı gazeteciye tokat gibi cevap

Yıldırım'dan PKK yanlısı gazeteciye tokat gibi cevap

Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel "Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşıyor." dedi. Yıldırım "Hukuk devleti sınırları içinde yargılanıyor" cevabını verdi.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 19:38 - Güncelleme: 16-02-2018 00:43

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantında kritik mesajlar verdi. Yıldırım "ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz" ifadelerini kullanırken Merkel de ilişkilerden "umutlu" olduğunu kaydetti.

Basın toplantısında, terör örgütü YPG yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu iddia ederek sahte fotoğrafları göstermesine Başbakan Yıldırım çok sert tepki gösterdi. Yıldırım, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Merkel tutuklu gazeteci Deniz Yücel'e değindi ve şunları söyledi:

DENİZ YÜCEL DAVASI ÇOK ÖNEMLİ

"Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşıyor. Kendisi için 1 yıldır iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunmaktadır. Bugün tekrar bu davanın çok büyük önem taşıdığını ifade ettim. Diğer taraftan hukuk devleti ilkelerini görüştük. Almanya olarak darbe girişimini kınadığımızı tekrar söyledim. Hukuk devleti ilkelerine sadık kalınması gerektiğini söyledim. Sayın Başbakan ve Erdoğan ile sıkı temasımızı korumak zorundayız."

"HUKUK DEVLETİ BAĞLAMINDA YARGILANIYOR"

Binali Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da 3 milyondan fazla soydaşımızın iki ülke arasında önemli bir köprüdür. Onların varlığı ilişkilerimizin bir anlamda teminatıdır. Ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sorası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini sayın Merkel bizimle paylaştı. Almanya bin hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Bu bağlamda yargılanmaları devam ediyor."

"Deniz Yücel ve diğer zanlılar belirli suçlamalara maruz kalarak yargılanıyorlar ve tutuklular. Bize düşen mahkemenin işini kolaylaştırmak.

"BİZ NATO'YU KORUYORUZ"

"Yapılan araştırmalardan sonra eğer darbeden doğrudan ilişiği olamayan varsa zaten görevlerine dönüyorlar. 33 bin kişi bu şekilde görevlerine iade edildi. Hala reddedilenler varsa hukuk yolları açık olacak."

"Türkiye Bölgede terörle mücadele ederken sadece kendi vatandaşlarını korumuyor. Aynı zamanda NATO'yu koruyor."

"Almanya ile ilişkilerimizin sağlıklı şekilde devam edeceğine inanıyorum."

BAŞBAKAN HADDİNİ BİLDİRDİ

Basın toplantısında, YPG yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söylerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.

Başbakan, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' diyerek küstah gazeteciye haddini bildirdi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • Misafir 16 Şubat 2018 00:00 1 yıl gecmis daha iddaname hazirlanmamis AMMA BIZ HUKUK DEVLETIYIZ

    CEVAP YAZ 21 29
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KİMDİR ?
Binali Yıldırım
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakül

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