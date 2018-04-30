Yıldırım'dan müjde! Öğrenci affı geliyor

Gençlerimize yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var, bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek bunun yanında 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecek, devlet ödeyecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DÖNÜŞ AFFI

Diğer bir konu bu sefer üniversitede okuyan gençler. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençler oldu. Bu öğrencilerimize bir kereliğine okullarına dönme imkanı veriyoruz.

Terörle bağlantısı olanlar bu haktan faydalanamayacak.