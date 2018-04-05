Yıldırım'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddialara Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım iddialarla ilgili "görevinin başındadır" sözleriyle cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 19.53'te Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareket etti. Yıldırım, Moğalistan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Ankara'yı karıştıran istifa iddialarıyla ilgili konuşan Yıldırım, Bakan Şimşek'in görevinin başında olduğunu söyledi. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"(Mehmet Şimşek'in istifa iddiaları) İddialar Ankara'da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Menbiç'e herkes hevesleniyor. Amerİka geldi ayağını sürüyor, şimdi Fransa'ya geliyor. Ama kimse burası kimindir demiyor. Bırakın insanlar kendi memleketlerinde rahatça yaşasınlar. Bırakın bu adamlar geleceklerine kendi sahip çıksın.

TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDEKİ YANGIN

Şu an itibariyle durum 32 yoğun bakıma alındı başka hastanelerde. Olay yerine 70 adet ambulans yangın sonrası sevk edilmiş. Yangın sebebi kontrol altına tamamen altına alındıktan sonra incelenecek.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ SALDIRI

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Böyle bir olayın yaşanması ilim irfan yuvasında çok vahim bir durumdur. Arkasında başka bir sebep mi vardır, bir cinnet hali midir, bütün bunlar kapsamlı bir şekilde hiçbir detay açıkta bırakılmaksızın bakılacak ve ona göre kamuoyu bu konuda ilerleyen süreçte bilgilendirilecektir."