Yıldırım'dan Macron'a kritik YPG sorusu

Başbakan Yıldırım, "Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş'te yapımı tamamlanan Ödemiş Devlet Hastanesi açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Paris'te Elysee Sarayı'nda teröristleri konuk eden Macron Yıldırım'ın hedefindeydi. YPG için arabuluk teklif eden Macron'a tepki gösteren Yıldırım, şunları söyledi:

SANA BU YETKİYİ KİM VERDİ?

"Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi?

TÜRKİYE TERÖRİSTLE MÜZAKERE ETMEZ ONLARIN KÖKÜNÜ KAZIR

Türkiye, teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye azmettik, karar verdik.

CEZAYİR'DEKİ KATLİAMLARI HATIRLATTI

Bir de bu Fransa NATO üyesi, bizimle beraber. Eğer Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz, bu nasıl iş.

TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA HAKEMLİK YAPSIN

Bizim için Suriye'de halka zulmeden bütün örgütler aynıdır, aynı kefededir. Macron, terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz."

Başbakan Binali Yıldırım, tetanos, difteri gibi aşıların 2019 yılından itibaren Türkiye'de üretileceğini söyledi.

AŞILAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Yıldırım, sağlıkta Teletıp Sistemini hayata geçirdiklerini, artık Ödemiş'te çekilen bir tıbbi görüntünün ülkenin her yanında görüntülenebildiğini, ambulansta çekilen EKG'yi hekimlerin aynı anda yorumlayabildiğini, durmayacaklarını ve yola devam edeceklerini aktardı.

"Tetanos, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz." ifadelerini kullanan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"İlaç sektöründe attığımız adımlarla 6 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Yerlileştirme projesiyle bugün tüketilen her kutu ilacın yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz. Tıbbi cihaz, görüntüleme cihazı üretimi ile ilaç üretimi ile birlikte yerli sanayimize 6 milyar 900 milyon katkı sağlamış olacağız. Böylelikle ilaç sanayimizin biyoteknoloji ürünlerinde bir global üs haline geleceğimize inanıyorum."

EGE BÖLGESİ'NDE İLK SUDA DOĞUM MERKEZİ

Hizmetlerini vatandaşın rızası ve duası için yaptıklarını vurgulayan Binali Yıldırım, yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarına dikkati çekti. Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin de bu amaçla hizmet vereceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Sizlere daha güzel hizmet sunmak için şu hastaneyi inşa ettik ve bugün de hizmete açıyoruz. İzmir Ödemiş Devlet Hastanemiz eski haliyle 11 bin metrekare alana sahipti, yeni açacağımız Ödemiş Hastanesi 32 bin metrekare alana sahip muhteşem bir hastane oldu. Ödemiş'in önceki hastanesinden tam 3 kat daha büyük. Hayırlı, uğurlu olsun. Hastane 52 milyona mal oldu, helal olsun. Yeni hizmet binası ile yatak sayısı da 1 yataklı 2 yataklı böylece toplam 300 yatağa sahip. Yoğun bakım yatak sayısı 26'dan 36'ya, ameliyathane sayısını 6'dan 8'e, doğumhane sayısı 3'ten 6'ya yükseldi. Ayrıca yeni hastanede Ege Bölgesi'nde İzmir'de bir ilki de gerçekleştiriyoruz, Suda Doğum Merkezi bile kurduk bu hastanede. Palyatif bakım merkezinde faaliyete geçecek hastanede 62'si uzman hekim, 8'i diş hekimi olmak üzere toplamda diğer sağlık çalışanları ile 257 kişiye iş ve aş imkanı var. 335 yardımcı sağlık çalışanı var, 29 idari personel var. 233 de hizmet yoluyla çalışan olacak."

Milliyetçi anlayışlarının memleketin tamamını 81 milyon vatandaşı kuşatan bir anlayış olduğunu belirten Binali Yıldırım "Milliyetçiliğimiz bütün yurt, bütün Anadolu, Rumeli ve Trakya içindir. Biz Priştine'yi, Kosova'yı, Mostar'ı, Gümülcine'yi, Saraybosna'yı İzmir gibi, Bursa gibi, İstanbul gibi yüreğimizde hissederiz. Balkanlar'da Ortadoğu'da oralara da yardım elimizi ihmal etmiyoruz. Bütün mazlumlara, bütün masumlara elimizi uzatırken ne yazık ki bazıları da katillere teröristlere el uzatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.