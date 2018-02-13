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Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'korkak' cevabı

Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'korkak' cevabı

Başbakan Binali Yıldırım partisinin Erzincan kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği 'korkak' sözüne çok sert tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 15:04 - Güncelleme: 13-02-2018 15:04

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert cevap verdi. Yıldırım, "Hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp belediye başkanının evine sığınırken, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım meydanlardaydı. Alçaklara karşı mücadele ediyordu. Kim korkak? Kim korkak değil, bu millet en iyisini bilir." dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

KİMDEN YANASIN: Tehditler bitene kadar bu operasyonlar devam edecek. Kimse caz yapmasın. Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi akla hizmet ediyorsun, Afrin'e girme diyorsun. Bu nasıl mantık. Yedi düvelin desteklediği PYD- YPG-DEAŞ milletimize kafa tutuyor. Kimden yanasın. Sonuna kadar gideceğiz, köklerini kazıyacağız. Sen istesen de istemesen de. Senin sözlerin bizleri, kahraman mehmetçiği yolumuzdan döndüremez. Kahraman evlatlarımıza can Erzincan'dan selam gönderiyorum.

HADİ ORADAN HADDİNİ BİLMEZ: Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında atmış tutmuş. Türkiye tarihinin en korkak adamı Recep Tayyip Erdoğanmış, hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışırken Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım meydanlardaydı. Kim korkak kim değil bu millet en iyisini bilir. Afrin operasyonu devletin operasyonu değilmiş. Bu yaşa gelmiş devlet ne, siyaset ne anlamamış. Afrin'i siyaset konuşmayacak da balinaların, kaplumbağaların geleceğini mi konuşacağız? Allah akıl fikir versin.

EY AMERİKA NEYİ HEDEFLİYORSUN: "Şunu herkes bilsin sınırlarımıza tehdit nereden gelirse gelsin anında yok edilecek. Sınırlarımızda devlet kurmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Teröriste, zalime bugün destek olanlar, yarın onları da kapılarında bulacaktır. Kimsenin bunlara kayıtsız kalmasını asla düşünemiyorum. Nitekim yaşadıklarımız göstermiştir ki bugün bana yarın sana. Ey Amerika, terör örgütleriyle iş tutarak neyi hedefliyorsun? Hala bu yoldan dönmeye vaktin vardır. Artık şu zalimlere yardım etmeyi bırak, silah vermeyi bırak, verdiğin silahları da artık topla. Bize dediler ki Suriyeli mazlumları neden kabul ettiniz. Bizim inancımızın temelinde mazluma merhamet etmeyene Allah merhamet etmez inancı var. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin zulmüne de rıza gösteremeyiz.ABD sağır olmuş, kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor ama bir gün anlayacaklar. Biz inanıyoruz ki kalırsak devlet bizim, ölürsek cennet bizim.

 

 
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • Misafir 13 Şubat 2018 17:02 kahramanlik telefonla olmaz meydana cikmaklada olmaz kahramanlik gazi MUSTAFA KEMAL ATATURK gibi cephede savasmakla olur

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