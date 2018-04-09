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Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Kendi gidemediği için eziklik yaşıyor

Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Kendi gidemediği için eziklik yaşıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye sınırında Oğulpınar Sınır Karakolu’na yapılan sanatçı ve sporcu ziyaretine tepki gösteren Kılıçdaroğlu için ''Kendi gidemediği için herhalde, bir sıkıntı içerisinde bunun verdiği bir eziklik var.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 11:02 - Güncelleme: 09-04-2018 11:02

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan ve Afganistan ziyaretlerinden dönüşte uçakta gazetecilerin soruları yanıtladı. Başbakan Yıldırım, ''Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her parti aday çıkarırsa bu iş ikinci tura kalır' diyorlar. Bu stratejiye ne diyorsunuz?” sorusuna ''Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır. Kim kiminle kol kola girer, yol arkadaşlığı yapar buna kendileri karar verecek. Biz vatandaşlarımızın önüne yaptıklarımızla çıktık bugüne kadar. Ham hayallerle vatandaşlarımızı hiç yanıltmadık. Bundan sonra da öyle olacak. Biz zaten işin adını koyduk. Cumhur İttifakı dedik” yanıtını verdi.

''KENDİ GİDEMEDİĞİ İÇİN EZİKLİK VAR''
Uçaktaki sohbette Yıldırım'a, Suriye sınırında Oğulpınar Sınır Karakolu’na yapılan sanatçı ve sporcu ziyaretine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ''reziller'' tepkisi de soruldu.

Başbakan, şöyle konuştu:

''Niye bu kadar keskin tepki gösterdi anlamak mümkün değil. Afganistan’daki kahraman subaylarımızla bir araya geldik. Bizim için de aynı şeyleri söyleyebilir. Kendi gidemediği için herhalde, bir sıkıntı içerisinde bunun verdiği bir eziklik var. Sanatçılarımızın askerlerimizle bir dayanışma içerisinde olmasını çok ağır bir dille eleştirmesi hiç doğru olmamıştır. Kılıçdaroğlu’nun siyaset üretememesinin, geleceğe yönelik kucaklayıcı mesajlar verememesinin ruh halini olumsuz etkilediğini düşünüyorum.''

''İRAN ÜZERİNDEN GELENLER İÇİN IĞDIR'DA KAMP KURACAĞIZ''
Başbakan Yıldırım'a doğu sınırlarında gözlenen yoğun göç de soruldu. Binali Yıldırım, sorunun İran’dan değil menşei ülkelerdeki sıkıntılardan kaynaklandığını belirtti. Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre son bir yıl içinde doğu sınırlarından girişlerin sayısı 146 bin. Bunlar içinde Afganistan’dan gelenlerin sayısı ise 50 bin civarında.

Başbakan bu konuda ''Afganistan terörün bitirilmesi konusunda kapsamlı ve kararlı bir politika uygulamaya başladı. Çok operasyon yapıyor. Bu da göçü tetikliyor. Çok da seçici olmuyorlar. Ama biz gelenlerden terörle ilgili olanlarını geri gönderiyoruz. Gitmeyenlerin hayatlarının daha düzgün olması için tedbir alıyoruz. Iğdır’da bir kamp kuracağız. Çalışmasını başlattık. İran üzerinden gelenlerin barınacağı bir kamp. Burada ciddi ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

ÇİPRAS'A TEPKİ
Başbakan Binali Yıldırım’a, Türkiye’de yakalanıp tutuklanan Yunan askerleriyle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Çipras'ın ''İnsani konular şantaj malzemesi yapılamaz'' sözleri hatırlatıldı. Binali Yıldırım, Türkiye’deki darbe girişimine katılanların Yunanistan’da olduğunu hatırlattı, ''Oraya niye değinmiyor acaba?'' diye sordu.

Yıldırım ''Onlar Türkiye’de darbe yaptılar. İnsanları öldürdüler. Darbe yapanlar ülkeye zarar verdi. Şimdi bu askerler yargıda. Yargı gereğini yapacak. Bizim yapacağımız bir şey yok. Yargılama sürecine bizim dahlimiz olamaz” diye konuştu.

"DOĞU GUTA'DAKİ SALDIRI VAHŞET"
Başbakan, Suriye Doğu Guta’daki kimyasal saldırıya tepkiliydi, ''vahşet'' diye tanımladığı saldırıyla ilgili olarak duruşlarının çok net olduğunu belirtti.

''DOĞU GUTA'DAN EL BAB'A YERLEŞTİRİLENLERİN SAYISI 10 BİNİ AŞTI''
Binali Yıldırım, kimyasal saldırının meydana geldiği Doğu Guta’dan çıkan muhalif grupların Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ’ten alınan El Bab'a yerleştirildiğini hatırlattı, ilk günlerde bin 500 olan sayının 10 bini aştığını bildirdi.

''KAVGA BÜYÜK''
Başbakan’ın uçakta gazetecilerle sohbetinde ABD ile Çin'in ticaret savaşı da gündeme geldi.

Binali Yıldırım ''Kavga büyük'' dedi, iki ülkenin ticaret savaşının Türkiye’yi de etkilediğini ABD ile Türkiye arasındaki ticaret açığının Türkiye aleyhine 10 yılda 70 milyar dolar olduğunu anlattı.

"TÜRKİYE DIŞINDA TUTULMALI"
Başbakan sözlerine şöyle devam etti:

''Üstüne üstlük bir de ek vergilerin getirilmesiyle biraz daha şartları olumsuza çevirdi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Trump’la son görüşmesinde bunun adil olmadığını, Türkiye’nin diğer bazı ülkeler gibi uygulamanın dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. O da ilgileneceğini söyledi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda olumlu bir adım atılmış olur.''

''FAİZLER AŞAĞI İNENE KADAR DESTEKLERİ SÜRDÜRECEĞİZ''
Başbakan Yıldırım, son günlerde gündemde olan ekonomi ile ilgili tedbirler hakkında da konuştu. “Ekonomi ile ilgili tedbirleri peyderpey açıklıyoruz" diyen Yıldırım, önümüzdeki birkaç gün içerisinde dar kapsamlı, 2017 yılında alınan tedbirlere benzer tedbirler açıklanacağını söyledi.

Yıldırım ''Reel sektörü destekleyen birçok düzenleme yaptık. Bunların hepsinin amacı yatırımcının işini kolaylaştırmak, doğrudan yatırım fırsatlarını daha da artırmak. Faiz-enflasyon konusu tabii ekonomide bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Faizlerin aşağı çekilmesi şüphesiz enflasyonun aşağı inmesine sebep olacak. Bu oluncaya kadar da yatırımcılara, imalat sektörüne, KOBİ'lere, tarım sektörüne düşük faizli destekleri de sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 09 Nisan 2018 11:29 Bu saatten kim kime ne demiş önemi yok Millet için. İnsanlar sefil borçla yaşamaya çalışıyor. Artık Reis miladını doldurdu. Biz bile artık 16 senedir AK PARTİ'ye oy verenler olarak Reise inanmıyoruz. Gerçekten de ilk önce kendi geleceğini düşünmüş. Millet yemiyor artık.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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