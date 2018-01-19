Yıldırım'dan flaş açıklama! Tedbirleri aldık

Başbakan Binali Yıldırım, AFAD araç teslim töreni’ne katıldı. Yıldırım burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında terörle mücadele vurgusu yapan Başbakan Yıldırım, "Terör bakımından büyük zorluklar yaşıyoruz yıllardır devam ediyor mücadelemiz. Son iki yılda teröre karşı savunma değil taarruz yaklaşımız ile devlet otoritesi tamamen sağlanmış durumda. Bu yetmez sınırlarımızda takip sistemlerini artırıyoruz. Sınırlarımız ötesinden gelen saldırılara karşı gerekli karşılığı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle; "Ülkemiz bütün milli yardımlarda milli gelirine kıyasla en fazla cömertlik gösteren ülke ünvanına sahip. AFAD, TİKA, Kızılay gibi yardım kuruluşlarımızla ulaşılamayan coğrafyalara ulaşıp yardımlarımızı götürdük, bu bizim için büyük bir gurur.Bazen ileri geri laflar ediliyor, 'Suriyelilere neden bu kadar yardım yapılıyor' diye. Biraz empati yapmak zorundayız.Bu insanlara kapımızı kapatamayız. Bu insanlar savaş bitince ülkelerine dönecek.

TÜRKİYE'NİN DEPREM HARİTASI GÜNCELLENDİ: Türkiye'nin deprem haritası güncellendi. Artık nerede büyük depremler olabilir, bunları biliyoruz.Deprem değil, tedbirsizlik öldürür. Ne yapacağını bilmiyorsanız sıkıntı var demektir.Daha önce bunun senaryosunu defalarca provasını yapmadıysanız panik olursunuz. Panik olunca da elinizde ne kadar imkan olursa olsun kullanamazsınız."