Yıldırım'dan CHP-HDP işbirliğine ilk yorum

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, HDP'nin İstanbul'da aday çıkarmamak şeklinde bir duruş sergilediğini, bunun ne anlama geldiğini seçmenin değerlendireceğini söyledi. Yıldırım, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün kontrolünde olmayan merkezlerden kalkan uçakların darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini ifade etti.

Binali Yıldırım, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Seçim çalışmalarına yönelik bilgi veren Yıldırım, 18 Şubat itibariyle partilerin resmen adaylarını göstereceğini, seçim kurulunun inceleyerek itirazları değerlendireceğini, 2 Mart günü kesin listelerin ilan edileceğini hatırlattı.

Dolayısıyla 18 Şubat tarihine kadar yapılan çalışmaların hazırlık mahiyetinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu seçim dönemi biraz daha uzun gibi gözüküyor. Sahada zaman zaman ziyaretler yapıyorum. Gördüğüm şey, vatandaş henüz seçim havasına girmiş gözükmüyor. Adayları tanımaya çalışıyor. Bizim için İstanbul önemli. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 67 bin 724. Dolayısıyla İstanbul Türkiye'nin 5'te birine nüfus olarak sahip." ifadelerini kullandı.

HDP'NİN İSTANBUL'DA ADAY GÖSTERMEMESİ

HDP'nin CHP-İYİ Parti adayına desteği ve İstanbul'da aday göstermemesine ilişkin soru üzerine Yıldırım, seçimlerin ittifakların mücadelesinde gölgelendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"CHP tarafından seçilen bazı ilçe adaylarına baktığımız zaman HDP'nin nerede durduğu gayet aşikar. 15 Temmuz darbe girişiminden beri HDP bizim yanımızda hiç yer almadı, hep CHP'nin yanında yer aldı. Bu sefer de durum aynı olacak. Bunun için kehanete lüzum yok. Kim hangi ittifakta olursa olsun, oy kullanan İstanbulluların desteğine talibim ve tamamının belediye başkanı olacağım. Kimse, Kürtlerin oyunu kendi cebinde sanmasın. Kimse, diğer toplum kesimlerinin oyunu cebinde sanmasın. İstanbullulardan beklediğim, İstanbul'un geleceği için karar verin, İstanbul partisi diye olaya bakın, İstanbul'un işlerini en iyi şekilde kim görecekse ona göre karar verin diye talep ediyorum.

15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLAR

Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya karar verdik. Bunun için 4 saat mücadele ettik ve sonunda başardık. O uçakların kalkıp gelmesiyle darbe girişiminin seyri değişti."