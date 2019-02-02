Yıldırım, Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabul etti

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Kavacık seçim ofisinde Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabul etti.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Kavacık seçim ofisinde Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabul etti.
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