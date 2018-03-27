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Yıldırım Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü

Yıldırım Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü. Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile görüşmesinde, terörle mücadelede Irak ile yakın iş birliğine verilen önem vurgulandı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 06:46 - Güncelleme: 27-03-2018 06:46

Görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi
 
Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda görüştü.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Mart 2018 07:22 Bir ara sacmalıyodu, ona dersini ver, dı baskanım,

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