Yıldırım Demirören kimdir eşi Revna Demirören ve çocukları

Hürriyet Gazetesi ve Kanal D'nin satışı ile birlikte Türkiye'nin en zengin ve güçlü ailelerinden biri olan Demirörenler merak konusu. Erdoğan Demirören ve eşi Tülin Demirören'in medyada en çok tanınan ismi Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olan Yıldırım Demirören.

Aslen Bursa İnegöllü olan Yıldırım Demirören, 6 Ekim 1964 İstanbul doğumlu. Yıldırım Demirören'en Tayfun ve Meltem isminde iki kardeşi daha var. Leysen Amerikan Okulu’ndan mezun olan Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulübündeki yöneticiliği ile tanındı. 30 Mayıs 2004’de Serdar Bilgili’nin istifasının ardından 3 bin 272 oy ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Yıldırım Demirören, görevde olduğu önemde hiç şampiyonluk yaşayamadı.

Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Yıldırım Demirören, Beşiktaş'ın ardından 2012 yılından beri TFF Başkanı. Yıldırım Demirören, Türkiye'de kulüp başkanlığı, Kulüpler Birliği başkanlığı yapan ve federasyon başkanı olan tek kişidir.

YILDIRIM DEMİRÖREN'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI : Yıldırım Demirören'ın eşinin ismi Revna (Ulusoy) Demirören. Yıldırım Demirören eşi ile 24 Temmuz 1991 tarihinde görkemli bir düğün ile evlendi. Yıldırım Demirören ile eşinin 3 çocukları var. Çiftin ilk çocukları biri kız biri erkek olan ikizleri.

Yıldırım Demirören'in kızının ismi Yelda Demirören. 1995 doğumlu olan Yelda Demirören sosyetenin gözde kızlarından. Yelda'nın ikizi olan erkek kardeşinin ismi ise Erdoğan Demirören. Demirören çiftinin en küçük çocuklarının ismi ise Emre Cemal ve 2007 doğumlu.

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