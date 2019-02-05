Yıldırım 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Akıncı Üssü ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'nin devre dışı bırakılmasıyla birlikte darbe girişimi için havalanan uçakları engellemek için başka merkezlerden uçak kaldırıldığını ve darbe girişiminin bu şekilde seyrinin değiştiğini söyledi.

Gebze-Halkalı banliyö hattı için de Yıldırım, seferlerin Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacağını söyledi.

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