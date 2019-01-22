Yılda en az 300 bin konut dönüştürülecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen '2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı.

'YILDA EN AZ 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Kentsel dönüşüm seferberliği başlattıklarını vurgulayan Bakan Kurum, il ve ilçe bazında hazırlanacak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile insan ve çevre odaklı dönüşüm projeleri hayata geçirileceğinin altını çizdi. Böylelikle mahalle kültürünün ve yatay mimarinin esas alınacağı bütüncül yaklaşımın benimseneceğini kaydeden Bakan Kurum, "Böylece, bozulmaya ve çökmeye yüz tutan afet riski altındaki alanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevre koşullarına uygun dönüşümü sağlanacaktır. Kentsel dönüşümle, deprem başta olmak üzere afetlerdeki hasar ve kayıp riski asgari seviyeye indirilecek. Bu plan çerçevesinde, yılda en az 300 bin konut, 2023’e kadar 1 milyon 500 bin, gelecek 20 yıl içinde ise tamamı, yani 6 milyon 700 bin konut dönüştürülecek. Tarihi mekanlara özgün kimliğini yeniden kazandıracak, kültür, turizm ve ticaret potansiyelini artıracak ve tarihi yapıları koruyacak stratejiler belirlenecektir" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİMİZ AKILLI ŞEHİRLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Akıllı şehir uygulamalarının hayata geçirileceğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek. Akıllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek. Şehirlerimiz hayata değer katan, yaşanabilir ve sürdürülebilir, bilgi toplumunun yaşam alanı olan akıllı şehirlere dönüştürülecek. 2019-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı bu amaçla hazırlandı. Yerel yönetimler ve özel sektörün bu konudaki yatırım ve projeleri desteklenecek. Kırsal yerleşmelerde örnek mimari projeler uygulanacak. Kimlikli şehirler için yöresel mimari projeleri üretilerek yerleşmelerin kimlik ve kültürleri ile yöresel mimarinin canlandırılması için 81 ilin kırsal yerleşmelerinde örnek yöresel mimari projeler elde edilecektir. Yaylalarımızın, köylerimizin kültürel, tarihi ve doğal dokusu korunacaktır."

'YATIRIMLAR HAZİNE ARAZİLERİ İLE DESTEKLENECEK'

Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerini yetiştirmek amaçlı Hazine taşınmaz arzı artırılarak, bu bitki türlerinin ülkemizde üretiminin teşvik edileceğini aktaran Bakan Kurum, "Yerli hayvancılık sektörünün canlandırılması Hazine taşınmazları ile desteklenecek. Ayrıca hazine taşınmazları sektörler bazında yatırımcılara arz edilecek. Önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyon metrekare hazine arazisi üretime açılacak. Tarım, hayvancılık ve sanayimiz desteklenecektir" dedi.