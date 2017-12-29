Yılbaşı öncesi tıklım tıklım: Oralara akın ettiler!

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, teleferik merkez istasyonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ilgaz Dağı'nda büyük yoğunluk yaşanıyor. Uludağ ve Ilgaz dağlarındaki tesislerde yer kalmadı.
Teferrüç Mahallesi'ndeki istasyona gelen tatilciler, yılbaşı tatili öncesinde yoğunluğa neden oldu. İzmir'den tatil için Bursa’ya gelen Evren Gündoğdu, yılbaşı öncesinde yoğunluğun başladığını söyledi. Gündoğdu, "Böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Yoğunluk yarın itibarıyla başlar diye düşünüyorduk ama sanırım turist kafileleri ve birtakım organizasyonlar yoğunluğu şimdiden artırmış görünüyor. Bize sürpriz oldu" dedi.
İstanbul'dan geldiğini aktaran İbrahim Büker de "Günübirlik olarak geldik. Dolaşıp gideceğiz. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Daha bir saat bekleyeceğiz. Yukarıda da yoğunluk var. Yoğunluğun nedenini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürü Erdal Ey da yoğunluğun azaltılması için çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak istediklerini söyledi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki oteller, yılbaşı öncesinde tamamen doldu. Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentten kayakseverleri ağırlıyor.
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