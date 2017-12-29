Yılbaşı öncesi tıklım tıklım: Oralara akın ettiler!

Teferrüç Mahallesi'ndeki istasyona gelen tatilciler, yılbaşı tatili öncesinde yoğunluğa neden oldu. İzmir'den tatil için Bursa’ya gelen Evren Gündoğdu, yılbaşı öncesinde yoğunluğun başladığını söyledi. Gündoğdu, "Böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Yoğunluk yarın itibarıyla başlar diye düşünüyorduk ama sanırım turist kafileleri ve birtakım organizasyonlar yoğunluğu şimdiden artırmış görünüyor. Bize sürpriz oldu" dedi.