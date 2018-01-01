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Yılbaşı gecesi de 'tebliğ' yapmaya devam ettiler!

Yılbaşı gecesi de 'tebliğ' yapmaya devam ettiler!

Tebliğciler yılbaşı gecesi de sokaklardaydı... Hafta boyunca İstanbul'un değişik semtlerinde "yılbaşı kutlamayın" bildirisi dağıtan sakallı cübbeli gençler, yılbaşı gecesi Karaköy'de de bildiri dağıtmaya devam etti.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 08:47 - Güncelleme: 01-01-2018 08:47

TÜRKİYE'de bir klasik haline gelen yılbaşı karşıtı tebliğcilerin tebliğ harekatı bu yıl da tekrarladı kendini. İstanbul Karaköy'de ortaya çıkan uzun sakallı ve sarıklı-cübbeli bir grup yılbaşı kutlamaları karşıtı bildiriler dağıttı.

Yılbaşı öncesi İstanbul'un bir çok bölgesinde yılbaşı karşıtı broşürler dağıtıp vatandaşlara "yılbaşı kutlamayın" diyen Tebliğciler, yılbaşı gecesi de Beyoğlu Karaköy'de üzerinde Yılbaşı ve Müslümanlar yazan bildiri dağıttı.

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