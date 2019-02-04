Yılan oynatıcı kobra yılanını böyle kaldırdı

Yılan oynatıcı kadının gösteri bittikten sonra yılanı kaldırma şekli sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Hindistan'da kaydedildiği düşünülen videoda bir kadın kobra yılanıyla sokak gösterisi yapıyor. Görüntülerde sokakta kobra yılanı ile gösteri yapan kadın rahat tavırlarla dikkat çekiyor. Gösteri bittikten sonra ise kobra yılanın kutusunun içine böyle kaldırıyor.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ İZLENDİ Kadının bu hareketi ise sosyal medyada ilgi topladı. Sosyal medyada yayılan bu video çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.